استكمال البرامج الخاصّة بـ 12 ألف منطقة ظل قبل نهاية السنة

أكّد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد على ضرورة استكمال البرامج الخاصة ب12 ألف منطقة ظل عبر التراب الوطني مع نهاية السنة الجارية.

وأشار الوزير خلال زيارته لولاية توقرت يوم أمس، إلى بعض النقائص التي سيتم التكفل بها في الإطار العادي لبرنامج كل ولاية، بعد تحديد الأولويات وذلك تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالقضاء على مظاهر الحرمان، مؤكدا على ضرورة توفير بيئة استثمارية مشجعة لفائدة الشباب، وترسيخ أهمية الثقافة الاستثمارية لديهم ومرافقتهم بشتى الوسائل التي تكفل لهم استحداث مؤسسات ومشاريع استثمارية فاعلة ومنتجة في مختلف القطاعات.

كما نوّه وزير الداخلية، على ضرورة الاهتمام بالمقومات الاستثمارية لولاية توقرت، خاصة في مجالي الفلاحة والصناعة من طرف الشباب المستثمر من أجل خلق تنمية وحركية اقتصادية بالولاية. وثمّن الجهود التنموية المبذولة من طرف السلطات المحلية للتكفل باحتياجات السكان، مؤكدا في قوله أن “الدولة حريصة على مسألة ضمان حق المواطن في التنمية أينما وجد ومده بكافة الشروط التي تضمن له تحسين إطاره المعيشي”.

ياسمين بن صغير

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