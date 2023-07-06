عطاف يستقبل نائب وزير خارجية كوبا

استقبل الوزير أحمد عطاف نائب وزير خارجية كوبا، خيراردو بينالفير، حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

ووفقا لنص البيان، فقد واصل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بباكو، عاصمة جمهورية أذربيجان، مشاركته على رأس الوفد الجزائري في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز

وتطرق الطرفان إلى علاقات التعاون والتضامن بين البلدين في مختلف المجالات، على ضوء نتائج الزيارة التي قام بها الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل إلى الجزائر نهاية السنة الماضية وما أفضت إليه لقاءاته مع الرئيس عبد المجيد تبون.

فضلاً عن التحضير للقمة المقبلة لمجموعة الـ77 والصين التي سيتم تنظيمها بهافانا منتصف شهر سبتمبر 2023، حسب بيان لوزارة الخارجية

رمزي أحمد توميات

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