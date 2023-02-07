استقبال وفد من المجمع الماليزي” ليون ستيل”

قام اليوم الثلاثاء٬ كل من الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للحديد والصلب “فيرال”، ومديرة التطوير المنجمي بوزارة الطاقة والمناجم، على مستوى وزارة الطاقة والمناجم، باستقبال وفدا من المُجمع الماليزي ” ليون ستيل “، بقيادة الرئيس المدير العام للمجمع٬ جيبي بيان للوزارة الوصية.

وذكر البيان٬ أن هذا اللقاء خصص لبحث فرص التعاون والاستثمار في القطاع المنجمي بالجزائر٬ وكذا مشاركة المجمع الماليزي في المشاريع الاستثمارية المنجمية وتطوير المجال المنجمي.

حورية سعداوي

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