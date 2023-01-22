استقبال أولى شحنات الحديد الخام عبر القطار انطلاقا من ميناء جن جن بجيجل

استقبل مركب الشركة الجزائرية -القطرية للحديد و الصلب ببلارة بالميلية بولاية جيجل، مساء يوم السبت أولى شحنات الحديد الخام عبر القطار انطلاقا من ميناء جن جن بمعدل 3 آلاف طن يوميا.

وكشف عريوة حسني، أن إدراج خط السكة الحديدية في نقل المادة الأولية للحديد من ميناء جن جن نحو المركب، من شأنه السماح للمركب باستقبال هذه المادة وتشغيل مختلف الوحدات بكل أريحية.

وصرح حسني، أنه بفضل الاعتماد على القطار في نقل المادة الأولية المستوردة من الخارج، سيقلص من الاعتماد على الشاحنات ما يضفي إنسيابية في حركة المرور سواء داخل المركب أو عبر الطريق الوطني رقم 43، مضيفا أن حجم نقل المادة الأولية من الميناء عبر هذا الخط الجديد للسكة الحديدية، سيتضاعف تدريجيا إلى غاية بلوغ 12 ألف طن يوميا لتلبية طلب المركب المقدر ب 10 آلاف و 500 طن يوميا.

كما صرح مدير الاتصال بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، جمال شعلال، أن نقل الحديد الخام ( المادة الأولية) على خط السكة الحديدية جاء بعد تجارب تقنية، تمت في السابق على هذا الخط الذي يمتد على مسافة 50 كلم.

وأبرز ذات المتحدث، أنه تم عقد عدة اجتماعات تقنية ضمت الأطراف المعنية، لاسيما إطارات ومسؤولي ميناء جن جن، و إطارات بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والشركة الجزائرية – القطرية للصلب والوكالة الوطنية للدراسات، ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية قبل إعطاء إشارة الانطلاقة الرسمية لهذا الخط.

و تابع حسني بأنه سيتم في مرحلة أولى برمجة قطارين يوميا ب 60 مقطورة بطاقة شحن تقدر بـ 3 آلاف طن يوميا، كمرحلة أولى حتى الوصول إلى مليوني طن سنويا، و ذلك حسب تطور ظروف استغلال خط السكة الحديدية الرابط ما بين ميناء جن جن والمركب.

كما نوه ذات المسؤول، إلى أن دخول هذا الخط حيز الاستغلال سيسمح بتخفيف الضغط على الطريق الرابط بين جيجل والميلية، ناهيك عن آثاره الإيجابية على البيئة في المنطقة.

حورية سعداوي

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