 استفادة 9 ملايين شخص من تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي

قال اليوم الاثنين، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، أن :’الحكومة وضعت عدة إجراءات وتدابير من أجل تحسين القدرة الشرائية. وتخفيف العبئ على المؤسسات”.

وكشف بن عبد الرحمان، خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة، أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني، أنه وفي إطار مساعي الدولة إلى رفع القدرة الشرائية وبأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تم إعفاء الأشخاص الذين يتقاضون أجورا لا تتجاوز 30 ألف دينار في الشهر من الضريبة على الدخل.

وفي هذا الصدد، أعلن الوزير الأول، أنه إستفاد 5 ملايين شخص من هذا الإجراء. من بينهم 2.6 مليون متقاعد بانفاق ضريبي فاق 84 مليار دج.

كما أشار نفس المسؤول، إلى أن الحكومة قامت بموجب قانون المالية 2022 بتخفيض معدل الضريبة على الدخل الإجمالي والذي مس أكثر من 9 ملايين شخص بإتفاق ضريبي فاق 195 مليار دينار سنويا.

رمزي أحمد توميات

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