استفادة أكثر من 25 مليون جزائري من خدمات “الكناس”

استفادة أكثر من 25 مليون جزائري من خدمات “الكناس”

أعلن الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية عن تسجيل أكثر من 13 مليون منتسبا، أي ما يسمح لأكثر من 25 مليون شخص بالإستفادة من خدمات الصندوق.

و دعا نذير قوادرية مدير العصرنة وأنظمة الإعلام بالصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء. خلال تدخله بالقناة الإذاعية الثانية، المواطنين العمال غير المصرح بهم إلى لتقدم للصندوق لتقديم طلب الإنتساب كحق مكفول دستوريا.

وأشار قوادرية إلى أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية قد طوّر منظومته الإلكترونية لتحسين الأداء والخدمات إتجاه المواطنين وأرباب العمل في الوقت نفسه. ويتمثل هذا التطوير خاصة في تحديث البوابة الإلكترونية.

وأضاف قوادرية، أن تحديث المنظومة الإلكترونية للصندوق، سمح للمؤمن لهم إجتماعيا بالاستفادة من الخدمات عبر ” فضاء الهنا” سواء على الويب أو كتطبيق على الهاتف. من خلال تسهيل الإطلاع على كل المعلومات كالمتعلقة بالضمان الإجتماعي واستهلاك الأدوية والوصفات. بالإضافة كذلك إلى استخراج شهادة الإنتساب والعطلة المرضية وغيرها.

كما شمل تطوير المنظومة الإلكترونية طرق التعامل بين أرباب العمل والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية. وبين هذا الاخير والعيادات الطبية. يضيف ذات المتحدث.

رمزي أحمد توميات

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