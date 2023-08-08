استفادة أزيد من 31 ألف طفل من المخيمات الصيفية

استفادة أزيد من 31 ألف طفل من المخيمات الصيفية

استفاد 31750 طفلا من أبناء الجالية الوطنية في الخارج والجنوب الكبير والهضاب العليا من المخيمات الصيفية عبر 27 مركزا حسب بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

ووفقا لنص البيان، فإن اللجنة الوطنية للتحضير ومتابعة سير موسم الاصطياف اجتمعت أمس الاثنين تحت إشراف الأمين العام للوزارة بهدف تقييم مرحلي لسير موسم الاصطياف من خلال متابعة تنفيذ مخططات العمل التي تم الالتزام بها سابقا.

وتمحور جدول الأعمال حول عرض مختلف المجهودات سيما ما تعلق بإسداء تعليمات إلى المصالح الأمنية من أجل تعزيز تواجدها بالشواطئ وأماكن الراحة والفضاءات المستقبلة للجمهور، وفرض تنفيذ مبدأ الدخول المجاني للشواطئ وفقا للتنظيم المعمول به.

كما تم خلال نفس الاجتماع استعراض حصيلة المخيمات الصيفية لفائدة أبناء الجالية الوطنية في الخارج والجنوب الكبير والهضاب العليا والتي استفاد منها 31750 طفلا ورصدت لها السلطات العمومية كل الإمكانيات من أجل إنجاحها حيث تمت تعبئة 1400 إطار عبر 27 مركز إيواء لاستقبالهم في أحسن الظروف.

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