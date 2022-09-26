كشف اليوم الاثنين، الناطق الرسمي لوزارة الفلاحة، مسعود بن دريدي، أنه سيتم استغلال 3 ملايين هكتار من الأراضي لإنتاج 9 ملايين طن حبوب.

وقال بن دريدي في تصريح للاذاعة، أن:” مصالح الفلاحة ستقوم في الأيام المقبلة بمرافقة الفلاحين والمنتجين ميدانيًا، في إطار إستراتيجيتها لموسم 2022 – 2023، القائمة على استغلال ما لا يقلّ عن 3 ملايين هكتار، وذلك طبقًا لقرار رئيس الجمهورية في لقائه مع الولاة، لإنتاج 9 ملايين طن من الحبوب”.

وأوضح ذات المتحدث، أن الإستراتيجية الوزارية تهدف إلى تطوير شعب الفلاحة خاصة الإستراتيجية منها على غرار شعب البقول الجافة، الزراعات الزيتية والحليب، مع إعطاء الأولوية لشعبة الحبوب، نظرا للكلفة الباهظة التي يستنزفها استيراد هذه المادة.

كما كشف الناطق الرسمي، أن الوزارة وضعت إستراتيجية لتطوير هذه الشعبة على المدى القريب، المتوسط والبعيد، بهدف بلوغ إنتاج يكون في مستوى تطلعات السلطات العليا للبلاد

وأكد ضيف الاذاعة، على وجوب تطوير المساحات المسقية خاصة على مستوى الجنوب، فضلاً عن مرافقة الفلاحين والمستثمرين الفلاحيين ميدانيًا، من خلال الدعم المقدم لاقتناء العتاد الفلاحي على غرار الجرارات والحاصدات وعتاد الري.

وأضاف المسؤول بالوزارة، أنه بداية من الموسم الفلاحي المقبل، سيتم تطوير عملية سقي المحاصيل بالتنسيق مع جميع المصالح والقطاعات، من أجل بلوغ الأهداف المرجوة والرفع من مردودية الإنتاج.

ليديا كبيش

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