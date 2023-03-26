استعادة 700 سيارة مسروقة بفضل القارئ الآلي للوحات الترقيم

26 مارس، 2023

كشفت اليوم الأحد المديرية العامة للأمن الوطني من خلال مدير الأمن العمومية ، أن القارئ الآلي للوحات الترقيم سمح باستعادة 700 سيارة مسروقة سنة2022.

وأوضح عميد أول للشرطة نايت الحسين أحمد، خلال حلوله ضيفا على الإذاعة الجزائرية، أن هذا الجهاز، معمم على مستوى مختلف ولايات الوطن، مبرزا أن القارئ الآلي للوحات الترقيم مثبث بسيارات الشرطة ومرتبط بالبطاقات الرمادية.

وحسب ذلت المتحدث يسمح هذا الجهاز الذي بدأ العمل به منذ 2021 برصد كل السيارات المسروقة المعلن عنها لدى مصالح الأمن الوطني، كما يسمح أيضا بكشف السيارات التي تحمل لوحات ترقيم مزورة.

وأضاف المدير أن عملية معاينة المخالفات عن طريق نظام المراقبة بالفيديو تدخل في إطار الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني.

كما كشف المسؤول بالمديرية العامة للأمن الوطني عن تسطير مخطط أمني يتماشى وخصوصية شهر رمضان الكريم، حيث تم تكثيف التواجد الأمني ودوريات المراقبة خاصة في الأماكن والفضاءات التي تعرف حركة كبيرة للمواطنين.

أما بخصوص الاستراتيجية المتبعة للتقليل من حوادث المرور كشف ضيف الاذاعة عن تسطير برنامج عمل لسنة 2023.، حيث يتضمن جانب العصرنة وكذلك مختلف النشاطات والحملات التحسيسية والتوعوية التي يقوم بها جهاز الشرطة.

كما كشف نايت الحسين أن مصالح الأمن قامت في الفترة مابين 1جانفي إلى 28 فيفري 2023 بحجز مايقارب 671 قنطار من المواد الأساسية الموجهة للمضاربة.

اما في مجال محاربة المخدرات والاتجار غير الشرعي بها، كشف ذات المتحدث انشاء مصلحة متخصصة يسيرها إطارات أكفاء يتمتعون بالإحترافية والمهنية.

رمزي أحمد توميات

26 مارس، 2023

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