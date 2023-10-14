استشهاد 28 إطارا في القطاع الصحي و تضرر 15 مركزا طبيا جراء القصف الصهيوني

استشهد 28 إطارا يعملون في القطاع الصحي، وأصيب العشرات منهم، خلال العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، في بيان صحفي اليوم السبت، أن 15 مركزا طبيا تضررت جراء القصف، وتوقف مستشفى بيت حانون ومستشفى الدرة للأطفال عن تقديم الخدمة، كما تم إلحاق الضرر بـ23 مركبة إسعاف وتعطلت عن العمل.

وجددت مناشداتها للمجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية والدولية، بتوفير حماية عاجلة للمستشفيات ومراكز العلاج وسيارات الإسعاف والكوادر الصحية والمرضى والجرحى الذين يتعرضون يوميا للقصف الإسرائيلي.

وأضافت أن قوات الاحتلال تهدد يوميا مستشفيات قطاع غزة بالإخلاء، وهو تهديد واضح بحياة مئات المرضى والجرحى بينها مستشفى الدرة للأطفال، الذي تم إخلاؤه أمس بعد قصفه بقنابل الفسفور الأبيض المحرمة دوليا، وقبله مستشفى بيت حانون الذي توقف عن العمل أيضا جراء القصف الإسرائيلي، حسب بيان وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

شرف الدين عبد النور

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