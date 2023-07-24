استشهاد 10 عسكريين وإصابة 25 آخرين على إثر حرائق ولاية بجاية

استشهد 10 عسكريين وأصيب 25 آخرون من أفراد الجيش الوطني الشعبي بإصابات متفاوتة الخطورة على إثر الحرائق التي نشبت، أمس، بولاية بجاية ، لاسيما على مستوى بلديتي القصر وبني كسيلة.

و سُخر لإخمادها وسائل مادية وبشرية هامة، منذ الساعات الأولى لاندلاعها، تمثلت في طائرتين 02 متخصصتين في إخماد النيران، وتدخل أعوان الحماية المدنية ومفارز للجيش الوطني الشعبي، ونظر لازدياد قوة الرياح التي تسببت في تغيير اتجاه النيران بشكل عشوائي نحو مكان تواجد مفرزة للجيش الوطني الشعبي بمنطقة واد داس ببني كسيلة، تمّ الشروع في إخلاء أفرادها العسكريين رفقة سكان مشاتي المنطقة صباح اليوم الإثنين على الساعة الرابعة، حسب ما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات البيان أنّه خلال عملية الإخلاء ونظرا لسرعة انتشار النيران والأدخنة، حوصر الأفراد العسكريين رفقة سكان المشاتي المتاخمة، مما تسببت بكل أسف، باستشهاد عشرة (10) عسكريين، تابعين لمفرزة الجيش الوطني الشعبي المتواجدة بمنطقة بني كسيلة، إضافة إلى إصابة خمسة وعشرون (25) عسكريا بإصابات متفاوتة الخطورة، أين تم إجلائهم مباشرة نحو المؤسسات الإستشفائية القريبة.

وتقدّم الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على إثر هذا المصاب الجلل، باسمه ونيابة عن جميع مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بخالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء وذويهم وللمؤسسة العسكرية، راجيا من الله تعالى أن يتغمد أرواحهم الطاهرة برحمته الواسعة وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين الأبرار، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، متمنيا الشفاء العاجل لبقية المصابين.

ش.ن

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