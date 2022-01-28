استشهاد عسكريان بمنطقة حاسي تيريرين الحدودية

28 يناير، 2022

استشهد ليلة أمس الخميس 27 جانفي 2022، عسكريان إثر إشتباك مع مجموعة إرهابية على الشريط الحدودي. بمنطقة حاسي تيريرين بالقطاع العملياتي إن قزام بإقليم الناحية العسكرية السادسة.

ويتعلق الأمر -حسب بيان وزارة الدفاع الوطني- بكل من الملازم العامل سيدهم مرباح الدين و العريف المتعاقد بن عليوة نسيم، رحمهما الله.

وأسفرت هذه العملية على القضاء على إرهابيين واسترجاع رشاش ثقيل عيار (12.7 ملم). مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، سيارة رباعية الدفع وكمية من الذخيرة من مختلف العيارات.

ش.ن

الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of وزارة التربية تأمر بمنع تنظيم اللقاءات والندوات وتكالب برفع تقارير يومية

وزارة التربية تأمر بمنع تنظيم اللقاءات والندوات وتكالب برفع تقارير يومية

9 نوفمبر، 2020
Photo of محرز العماري: المغرب أصبح أداة لتنفيذ أجندات أجنبية لخلق عدم الأمن و الإستقرار في المنطقة

محرز العماري: المغرب أصبح أداة لتنفيذ أجندات أجنبية لخلق عدم الأمن و الإستقرار في المنطقة

5 سبتمبر، 2021
Photo of وزير الخارجية الفرنسي يحل يوم غد بالجزائر في ثالث زيارة له

وزير الخارجية الفرنسي يحل يوم غد بالجزائر في ثالث زيارة له

14 أكتوبر، 2020
Photo of المغرب يتلقى صفعات متتالية من المجتمع الدولي بسبب التضييق على حرية التعبير

المغرب يتلقى صفعات متتالية من المجتمع الدولي بسبب التضييق على حرية التعبير

14 يوليو، 2021
الملحق الوطني - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: