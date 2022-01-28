استشهاد عسكريان بمنطقة حاسي تيريرين الحدودية

استشهد ليلة أمس الخميس 27 جانفي 2022، عسكريان إثر إشتباك مع مجموعة إرهابية على الشريط الحدودي. بمنطقة حاسي تيريرين بالقطاع العملياتي إن قزام بإقليم الناحية العسكرية السادسة.

ويتعلق الأمر -حسب بيان وزارة الدفاع الوطني- بكل من الملازم العامل سيدهم مرباح الدين و العريف المتعاقد بن عليوة نسيم، رحمهما الله.

وأسفرت هذه العملية على القضاء على إرهابيين واسترجاع رشاش ثقيل عيار (12.7 ملم). مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، سيارة رباعية الدفع وكمية من الذخيرة من مختلف العيارات.

ش.ن

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