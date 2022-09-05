استرجاع 57 سيارة فاخرة تابعة لطحكوت

أطاحت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة للأمن الوطني بجماعة إجرامية منظمة مختصة في قضايا فساد وتبييض الأموال، لها علاقة برجل الأعمال السابق محي الدين طحكوت.

وأسفرت العملية النوعية، عن استرجاع 57 مركبة من مختلف العلامات، ملك لرجل الأعمال السابق محي الدين طحكوت، من بينها 54 مركبة فاخرة تقارب قيمتها المالية الاجمالية الـ 200 مليار سنتيم، حيث يفوق سعر إحدى هذه المركبات الفاخرة 12 مليار سنتيم.

وحسب بيان لمصالح الأن، فقد تم تحديد عناوين عقارات تم اقتناءها من العائدات الإجرامية وحجز مبلغ مالي قدره مليار و935 مليون سنتيم

بالإضافة إلى حجز السيارات المذكورة على مستوى مستودعات متواجدة بولايات الجزائر العاصمة، عنابة، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، بومرداس، تيبازة، الشلف والبليدة.

وللتذكير، فقد سبق للمصالح المختصة للمديرية العامة للأمن الوطني، خلال شهر مارس 2022، أن حجزت 507 مركبة من مختلف العلامات والاصناف لنفس رجل الأعمال.

ليديا كبيش

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