استرجاع سيارة سياحية كانت محل بحث في العاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الرغاية بأمن المقاطعة الإدارية الرويبة، من استرجاع سيارة سياحية كانت محل بحث في ظرف وجيز.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن قضية الحال تعود إلى ترسيم شكوى لدى مصالح الأمن الحضري الثالث بالرغاية من قبل مواطن ضحية سرقة لمركبته في حالة توقف بجميع وثائقها، حيث قيدت القضية ضد مجهولين.

هذا وباشرت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الرغاية التحريات بعد إبلاغ النيابة المختصة إقليميا، حيث وبعد استغلال معلومة مؤكدة بخصوص المركبة المسروقة بقطاع الاختصاص تفيد قيام شخصين – معروفين لدى المصلحة – بسرقتها، أحدهما مسبوق قضائيا ينحدر من إحدى الولايات المجاورة والثاني من ولاية الجزائر العاصمة.

وحسب ذات المصدر، فإن هذان الأخيرين هما بصدد بيعها لأحد الأشخاص في منطقة الرغاية ليتم وضع خطة محكمة ومن ثم استدراجهما من قبل عناصر ذات الفرقة ليتم توقيفهما، مع استرجاع السيارة بجميع وثائقها.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم جميع الأطراف أمام النيابة المختصة إقليميا، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

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