استرجاع أكثر من 74 هكتار من العقار الصناعي خلال سنة 2022 بالعاصمة

استرجاع أكثر من 74 هكتار من العقار الصناعي خلال سنة 2022 بالعاصمة

كشفت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، اليوم السبت، انه تمت معاينة 61 مشروع على مستوى ولاية الجزائر، يتعلق بتطهير واسترجاع العقار

وحسب بيان لوزارة الصناعة، فقد بلغ عدد القطع التي تم استرجاعها خلال سنة 2022، 51 قطعة بمساحة تقدر ب، 74،34 هكتار.

وقد إستمع وزير الصناعة علي عون، إلى عرض مفصل حول واقع الإستثمار ومدى وفرة العقار الاقتصادي بالولاية وذاك خلال زيارة العمل والتفقد التي باشرها بالعاصمة، والذي كان مرفوقا بوالي ولاية الجزائر. عبد النور رابحي رابحي

وحسب نص البيان فقد تطرق مدير الصناعة إلى وضعية المناطق الصناعية ومناطق النشاطات لولاية الجزائر. حيث تحتوي العاصمة على 3 مناطق صناعية بمساحة تقدر ب 1428 هكتار. تضم 673 مؤسسة ناشطة و25 منطقة نشاط بمساحة 139 هكتار.

كما سطرت الولاية برنامجا لإنجاز أربع مناطق مصغرة لفائدة مشاريع مخصصة للشباب، يضيف ذات المصدر.

هذا واستمع عون كذلك إلى عرض حول رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية الذي مكن من تسوية 167 مشروع. مع فتح 15 ألف منصب شغل بالإضافة إلى تحويل رخص الاستغلال الاستثنائية إلى رخص نهائية تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون..

رمزي أحمد توميات

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