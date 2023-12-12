استخراج 250 طن حديد من منجم غاز جبيلات واستحداث 150 ألف شغل

12 ديسمبر، 2023

كشف المدير العام المساعد للشركة الوطنية للحديد والصلب، بلحاج رضا، عن استخراج مالا يقل عن ربع مليون طن من الحديد الخام من منجم غارا جبيلات.

وأوضح بلحاج، للاذاعة الوطنية، أن المشروع العملاق سيسمح باستحداث 25 ألف منصب شغل مباشر و125 ألف منصب شغل غير مباشر. وستخص منطقة تندوف وبشار بعد الانطلاق الفعلي لمشروع منجم غارا جبيلات والمشاريع المرافقة له.

وأضاف ذات المتحدث، أن الهدف من استخراج هذه الكمية هو معرفة المنجم. و تأكيد الأرقام الاقتصادية المتحصلة من الدراسات و تجسيدها على أرض الواقع. واستعمالها في تكملة الدراسات و البحوث إضافة إلى استيراد البقية منها .

وأردف المدير العام بالقول :”إن الاحتياطات المنجمية تعد ورقة رابحة ضمن خطة رئيس الجمهورية للخروج من التبعية للمحروقات. خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية. ومن هنا تبرز الأهمية الإستراتيجية لمشروع غارا جبيلات والذي يعتبر منافسا للنفط. مؤكدا أن الجزائر بدأت في حجز مراتب متقدمة ضمن قائمة كبار الموردين للحديد”.

وتابع نفس المسؤول قائلا:أن ” مشروع انجاز مصنع معالجة خام الحديد مشروع هيكلي ضخم. وهو من أهم مشاريع رئيس الجمهورية الذي وعد بها”، مؤكدا أن مصنع معالجة خام الحديد سيساهم في تنمية الجنوب الغربي من خلال التوظيف. وتشييد الوحدات السكنية ومرافق اجتماعية. بما فيها المدينة المنجمية لغارا جبيلات والتي ستستوعب أكثر من 5 ألاف ساكن وهذا سيعطي ديناميكية كبيرة للمنطقة”.

في حين أشار بلحاج إلى أنها ستساهم في تطوير شبكة من المؤسسات المصغرة والمتوسطة. وسيساهم في ترقية القطاعات المتعلقة بتثمين الموارد المنجمية.

رمزي أحمد توميات

12 ديسمبر، 2023

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