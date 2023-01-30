استخراج 245 كغ من الذهب في عين قزام

أعلنت وزارة الطاقة والمناجم، اليوم الاثنين، في بيان لها، عن استخراج 245 كلغ من الذهب في ولاية عين قزام، مبرزة أن مؤسسة استغلال مناجم الذهب قامت بعملية شراء الكمية.

وحسب نص البيان، فإ المؤسسات المصغرة بولاية عين قزام قامت باستخراج 46 بالمائة من الكمية الاجمالية. من طرف 19 مؤسسة مصغرة من مجمل 111 مؤسسة ناشطة في المجال.

أما فيما يخص مجال المناجم، تم التطرق الى مشروع الاستغلال الحرفي المنجمي للذهب. حيث تم المطالبة بفتح فرع للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية وكذا فتح فرع لشركة اينور.

ليديا طبيش

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