أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، عن استحداث أسواق رحمة مخصصة للدخول المدرسي المقبل.

وحسب بيان لوزارة التجارة فقد ترأس وزير القطاع، كمال رزيق، اجتماعا تنسيقيا بحضور الإطارات المركزية للوزارة ومديري التجارة الجهويين والولائيين عبر خاصية التحاضر المرئي عن بعد، استهله بتهنئة كافة الحاضرين ومن خلالهم كافة اطارات الوزارة بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة

و خصص هذا الاجتماع لمتابعة وتقييم مدى تقيد وتنفيذ التعليمات المسدات في إطار مراقبة تموين السوق بالمواد الأساسية واسعة الاستهلاك بالإضافة إلى التأكيد على مرافقة تجار الجملة والتجزئة للادوات المدرسية من أجل التحضير للدخول المدرسي للسنة الدراسية 2023/2022 من خلال استحداث أسواق رحمة عبر كافة القطر الوطني مخصصة للدخول المدرسي.

كما شدد رزيق على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل ضمان توفير هذه المواد للمواطن وتسخير كافة الامكانيات المادية والبشرية لانجاح هذا الدخول.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...