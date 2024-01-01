استبدال دفتر حساب التوفير التقليدي ببطاقة توفير

قام كل من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-بنك “كناب-بنك” ومؤسسة بريد الجزائر، بتوقيع اتفاقية شراكة. تهدف لاستبدال دفتر حساب التوفير التقليدي ببطاقة توفير، وذلك في إطار رقمنة الخدمات المالية.

وتم توقيع الاتفاقية بمقر وزارة المالية من طرف المدير العام لـ “كناب-بنك”، سمير تمرابط، والمدير العام لبريد الجزائر لؤي زيدي.

وعرفت مراسيم التوقيع حضور وزير المالية، لعزيز فايد، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي.

هذا وتهدف هذه الاتفاقية أساسا إلى وضع التفاصيل والشروط لـ “شراكة استراتيجية” بين المؤسستين. في إطار وضع حيز التنفيذ لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين بتاريخ 28 ديسمبر 2022، والتي تشمل عدة مجالات للشراكة.

كما تتضمن هذه الاتفاقية على وجه الخصوص وضع حيز الخدمة لبطاقة التوفير كبديل عن دفتر حساب التوفير التقليدي “كناب-بنك”. الذي يتم إنشاؤه على مستوى فضاءات بريد الجزائر.

في حين تقضي الاتفاقية بإنشاء فضاء إلكتروني (ecnep.poste.dz) لفائدة زبائن بريد الجزائر الذين فتحوا حسابات توفير “كناب-بنك”. وكذا وضع حيز الخدمة لنظام التنبيه عبر الرسائل النصية القصيرة بصورة آنية لصالحهم.

هذا وستدخل هذه الخدمات الجديدة حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح فيفري 2024 وحسب الشروح المقدمة خلال مراسم التوقيع.

ومن جهته، أوضح المدير العام ل”كناب-بنك”، أن هذه الاتفاقية تهدف في المقام الأول إلى تسهيل الاستفادة من الخدمات، مؤكدا أن البنك يعمل على تقديم تسهيلات أخرى تسمح بتبسيط إجراءات فتح الحسابات.

وذكر ذات المتحدث بأن “كناب-بنك” تعمل على تفعيل الاجراء القاضي بإمكانية الاقتطاع الشهري الآلي من الحسابات البريدية لزبائن بريد الجزائر الذين استفادوا من قروض، بدون التنقل إلى البنك، لافتا إلى أن هذه العملية ستنطلق بصفة تدريجية ابتداء من شهر جانفي 2024.

وبدروه أوضح المدير العام لبريد الجزائر أن اتفاقية الشراكة الموقعة اليوم تمثل تجديدا للاتفاقية القائمة مع كناب-بنك منذ عقود، لفتح دفاتر التوفير في مكاتب البريد، حيث أن تعويض الدفاتر بالبطاقات سيضمن “الشفافية والأمن في المعاملات”.

و كشف نفس المسؤول أن العمل جار لإطلاق تطبيق إلكتروني (يضاف إلى الموقع الإلكتروني)، يمكن الزبون من الاطلاع على جميع العمليات الخاصة بحساب التوفير

رمزي أحمد توميات

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