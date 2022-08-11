استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الصحراء الغربية وكولومبيا

أعلنت يوم أمس وزارة الشؤون الخارجية لجمهورية كولومبيا عن إتفاق جمهورية كولومبيا و الجمهورية الصحراوية استئناف علاقاتهما الديبلوماسية تماشيا مع مبادئ و أهداف ميثاق الأمم المتحدة و الإتفاق المبرم بين البلدين بتاريخ 27 فبراير 1985.

وجاء ذلك عقب إستقبال، غوستافو بيترو رئيس جمهورية كولومبيا، بالقصر الجمهوري بالعاصمة الكولومبية بوغوتا، محمد سالم ولد السالك وزير الشؤون الخارجية و المبعوث الخاص لابراهيم غالي رئيس الجمهورية الصحراوية و الامين العام لجبهة البوليساريو.

وسلم وزير الشؤون الخارجية رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى الرئيس الكولومبي، بحضور نائبة وزير الخارجية و رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ من الجانب الكولومبي و بحضور السفير محمد ازروگ مسؤول قسم أمريكا اللاتينية والكراييبي.

رمزي أحمد توميات

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