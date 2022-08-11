استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الصحراء الغربية وكولومبيا

11 أغسطس، 2022

أعلنت يوم أمس وزارة الشؤون الخارجية لجمهورية كولومبيا عن إتفاق جمهورية كولومبيا و الجمهورية الصحراوية استئناف علاقاتهما الديبلوماسية تماشيا مع مبادئ و أهداف ميثاق الأمم المتحدة و الإتفاق المبرم بين البلدين بتاريخ 27 فبراير 1985.

وجاء ذلك عقب إستقبال، غوستافو بيترو رئيس جمهورية كولومبيا، بالقصر الجمهوري بالعاصمة الكولومبية بوغوتا، محمد سالم ولد السالك وزير الشؤون الخارجية و المبعوث الخاص لابراهيم غالي رئيس الجمهورية الصحراوية و الامين العام لجبهة البوليساريو.

وسلم وزير الشؤون الخارجية رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى الرئيس الكولومبي، بحضور نائبة وزير الخارجية و رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ من الجانب الكولومبي و بحضور السفير محمد ازروگ مسؤول قسم أمريكا اللاتينية والكراييبي.

رمزي أحمد توميات

11 أغسطس، 2022

مقالات ذات صلة

تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

11 أكتوبر، 2020

الإطاحة بشبكة إجرامية تمارس نشاط تحريضي بتمويل من ممثلية دبلوماسية بالجزائر

20 أبريل، 2021

الرئيس الصحراوي: “الوقت حان كي يرافق الإتحاد الأوروبي الإتحاد الإفريقي بشكل حثيث جاد وإيجابي من أجل التسوية النهائية للنزاع في الصحراء الغربية”

19 فبراير، 2022

تسجيل 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

5 يناير، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: