ارتفاع نسبة استهلاك الكوكايين بالجزائر بـ 200 بالمائة 

أكدت مديرة الوقاية على مستوى الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، غنية مقداش، على أن المراهقين والشباب في صدارة استهلاك المخدرات خصوصاً بعدما صارت الجزائر منطقة عبور للقنب الهندي القادم من المغرب.

وكشفت مقداش، في تصريح خصت به الاذاعة الوطنية، أن استهلاك الكوكايين ارتفع 200 المائة، استهلاك الكوكايين غير مفصول عن ارتفاعات طالت باقي المهلوسات بنحو 100 بالمائة

وركّزت ذات المتحدثة على أنّ تحقيقات ميدانية أكدت أنّ الاستهلاك صار مبكراً. حيث جرى ضبط مؤثرات عقلية في الابتدائيات، منبّهةً إلى أنّ “الإدمان صار تهديداً للأمن والصحة العمومية”.

كما كشفت المديرة، عن حجز 60 طناً من القنب المغربي خلال العشرة أشهر الأولى من2022، جرى، مبرزة أنّ المغرب أكبر منتج للقنب الهندي في العالم، يتستر على مهرّبي السموم بأنواعها.

وركّزت مقداش على أنّ المخزن الذي قنّن إنتاج القنب الهندي، يتستر على جرائم المهربين. الأمر الذي أفرز اتساع مخططات جماعات الجريمة المنظمة، وهو ما يهدّد أمن الجزائر.

كما أشارت ذات المتحدثة، الى أن الجزائر تتكبّد فاتورة باهظة جرّاء تفاقم استهلاك السموم. داعية إلى الاشتغال الحالي لمراجعة قانون الوقاية من المخدرات الصادر في 2004. وتفرض كثرة المتغيرات تعديل القانون وتطبيقاته.

وفي هذا الصدد، أوضحت المديرة ان المشروع الحالي يحدد مسؤولية الصيادلة ويعزز التدابير العلاجية للضحايا والإجراءات العقابية للمروجين وفق ٱليات عملية

وتابعت قائلة :”الوقاية حجر الأساس، لذا وجب تحصين المراهقين وتحلي العائلات بالفطنة واليقظة، مع حرص السلطات العمومية على حماية محيط الأطفال والفتيان”.

ليديا كبيش

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