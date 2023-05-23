ارتفاع مؤشرات الدفع الالكتروني في الجزائر

23 مايو، 2023

أعلن وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الثلاثاء، أن مؤشرات الدفع الالكتروني عرفت تحسنا في الجزائر موضحا أن الأرقام الأخيرة عكست هذا الارتفاع.

وكشف لفراد، على هامش توقيع اتفاقية دفع فاتورة الماء الكترونياأن عدد معاملات الدفع عبر الانترنت بلغت خلال الثلاثي الأول لهذا العام حوالي 2.7 مليون معاملة.

وأضاف ذات المتحدث إن عدد فتح الحسابات البنكية في الجزائر إلى أكثر من 20 مليون حساب. وهذا على مستوى البنوك سنة 2022. مع وجود أكثر من 14 مليون بطاقة بنكية بين البنوك وبريد الجزائر.

كما تم تسجيل ارتفاع عمليات الدفع عبر أجهزة الكترونية من 65 ألف عملية دفع سنة 2016، إلى أكثر من 2 مليون سنة 2022.

هذا وقد شهدت عمليات الدفع عبر الانترنت ارتفاعا أيضا من 7 آلاف و300 عملية سنة 2016 إلى 9 ملايين عملية سنة 2022. مع وجود أكثر 340 تاجر الكتروني عبر الانترنت منخرط في نظام الدفع الإلكتروني.

ليديا كبيش

23 مايو، 2023

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