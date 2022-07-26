 ارتفاع صادرات الجزائر بنحو 50 بالمائة

تم تسجيل ارتفاع في قيمة صادرات الجزائر الى 25.922 مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2022، أي بزيادة قدرها 48.3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة لسنة 2021، حسبما أظهرته إحصائيات جديدة للجمارك الجزائرية.

وكشفت ذات الإحصائيات، أنه قد بلغت قيمة الصادرات خارج المحروقات 3.507 مليار دولار ، أي نحو 50 بالمائة من الهدف المسطر لسنة 2022.

وأظهرت الاحصائيات الجمركية، واردات قيمتها 20.223 مليار دولار أي بزيادة قدرها 7.41 بالمائة، مقارنة بالسداسي الأول ل2021 أي 18.829 مليار دولار.

في حين بلغت قيمة الصادرات خلال نفس الفترة 25.922 مليار دولار أي بزيادة ب48.3 بالمائة مقارنة بالسداسي الأول ل2021، أي 17.480 مليار دولار.

كما سجل الميزان التجاري فائضا بالنسبة للسداسي الأول ل2022 ب5.689 مليار دولار بعد عجز في السداسي الأول ل2021، قدر ب -1.348 مليار دولار.

وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات خلال هذا السداسي 128.2 بالمائة مقابل 92.8 بالمائة خلال السداسي الأول لسنة 2021.

أما الصادرات خارج المحروقات (خارج الطاقة والزيوت) فقد بلغت 3.507 مليار دولار خلال السداسي الأول من 2022، مقابل 2.047 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

ليديا كبيش

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