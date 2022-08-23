ارتفاع حجم الصادرات خارج المحروقات عبر ميناء وهران

كشفت مؤسسة ميناء وهران، في بيان لها، عن ارتفاع الصادرات خارج المحروقات بنسبة تفوق 163 بالمائة خلال السداسي الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.

وحسب نص البيان، فإن غالبية الصادرات تمثلت في 1.545.912 طن من مادة الكلينكر و261.641 طن من مختلف أنواع الحديد و181.745 طن من الإسمنت بالإضافة إلى تصدير 2500 طن من الزيوت المستعملة.

كما ارتفعت كمية مادة الكلينكر المصدرة بنسبة تجاوزت 192 بالمائة تليها مادة الاسمنت بزيادة تفوق 129 بالمائة مقارنة بالسداسي الأول من عام 2021.

وكشف المصدر، أن ميناء وهران عالج 5.591.103 طن من مختلف البضائع خلال السداسي الأول مقابل 5.630.800 طن خلال نفس الفترة من سنة 2021 و هو ما يمثل تراجع طفيف بنسبة تقارب 1 بالمائة.

في حين عرفت حركة البضائع الصلبة بالميناء نموا بنسبة تتجاوز 33 بالمائة بالمقارنة مع ما تحقق في نفس الفترة من عام 2021 لتصل إلى 4.210.544 طن.

وحسب ذات المصدر، فقد بلغت واردات الحبوب بمختلف أنواعها 1.291.044 طن بتراجع بنسبة فاقت 27 بالمائة 481.830 طن عن نفس الفترة من 2021 .

أما استيراد أغذية الأنعام ارتفاعا بنسبة 44.53 بالمائة حيث انتقل من 638.721 طن في السداسي الأول من 2021 إلى 923.140 طن خلال نفس الفترة من 2022.

في حين بلغ حجم البضائع السائلة 123.959 طن مع تسجيل زيادة بنسبة 10.52 بالمائة والتي شملت الزيوت النباتية و الزيوت المستعملة وغيرها.

كما شهد نشاط البضائع المتنوعة تراجعا بنسبة فاقت 46 بالمائة حيث بلغت 2.356.026 طن في السداسي الأول من 2021 لتنخفض إلى 1.256.600 طن في نفس الفترة من العام الجاري.

في المقابل سجل ميناء وهران تراجعا في نشاط الحاويات في نفس الفترة حيث أحصى معالجة 100.526 حاوية في السداسي الأول من السنة الجارية مقابل 109.637 حاوية في نفس الفترة من عام 2021 وذلك بانخفاض قدره 8.33 بالمائة.

أما بخصوص حركة المسافرين، فقد سجل ميناء وهران 85.767 مسافر خلال السداسي الأول من العام الجاري فيما بلغت حركة المركبات خلال نفس الفترة 22.596 مركبة.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...