عرف الإنتاج العمومي لقطاع صناعات الحديد والصلب والميكانيكية والكهربائية والالكترونية ارتفاعا بنسبة 4,1 بالمائة في سنة 2021، حسبما أفاد به الديوان الوطني للاحصائيات، لوكالة الأنباء الجزائرية

وأوضح الديوان أنه بعد الانخفاض المحسوس ب 33.7 بالمائة الذي سجل في سنة 2020، سجل انتاج صناعات الحديد والصلب والميكانيكية والكهربائية والالكترونية تحسنا في الانتاج من خلال تحقيق متوسط معدل سنوي قدر ب +4.1 بالمائة في سنة 2021.

وأشار ذات المصدر، إلى أن هذا المؤشر كان ملموسا خلال الثلاثيين الأولين من السنة على التوالي ب+8.6 بالمائة و 50.7 بالمائة فيما عرف الفصلين الاخيرين انخفاضا على التوالي ب -1.4 بالمائة و -18.4 بالمائة

كما أوضح الديوان الوطني للاحصائيات، أن عديد فروع هذا المجال ساهمت في هذا النمو حيث أنه من بين ال 13 فرعا للقطاع سجلت سبعة منها نتائح جيدة، مبزا أن فرع صناعة سلع التجهيزات الميكانيكية سجل نموا يعد الأكبر من بين الفروع الأخرى ب+58 بالمائة

بينما عرفت صناعة سلع التجهيزات الكهربائية زيادة بنسبة 49.3 بالمائة في سنة 2021 بعد أن سجلت انخفاضا مماثلا في 2020 و تم تحقيق هذه النتائج بفضل الأداءات الجيدة المسجلة خلال الثلاثيين الثاني و الثالث.

في حين تم تسجيل نفس المؤشر بالنسبة لصناعة السلع الاستهلاكية الميكانيكية التي عرفت زيادة بنسبة 36.3 بالمائة، وباستثناء الانخفاض الذي سجل في الثلاثي الأول فان الأخرى قد سجلت نموا ايجابيا.

رمزي أحمد توميات

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