اختيار 60 فيلما للمنافسة في مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي

كشفت محافظة مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي أن اللجنة الفنية تُشرف على اختيار حوالي 60 فيلما للمشاركة في مختلف أقسام المسابقات الرسمية للطبعة الرابعة للمهرجان.

ومن المزمع تنظيم هذه الطبعة خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 9 نوفمبر المقبل بالمسرح الجهوي عز الدين مجوبي بعنابة للتنافس على الجائزة الكبرى “الغزالة الذهبية”.

وحسب بيان للمحافظة فإن اللجنة الفنية تُشرف على اختيار حوالي 60 فيلما تم إصدارها بين 2022-2023، ستشارك في مختلف أقسام المسابقات الرسمية للمهرجان “فيلم روائي طويل وفيلم قصير ووثائقي”، تتنافس على جائزة الغزالة الذهبية وهو الاسم الجديد للجائزة الكبرى.

وكشف ذات المصدر أنه منذ فتح أبواب التسجيل يوم 15 جوان المنصرم وصل عدد الأفلام التي سجلت في الموقع أكثر من 2000 فيلم.

وسيخصص المهرجان دورة تدريبية كبيرة من خلال مختلف المحاضرات حول المهن السينمائية لصالح الهواة والمحترفين في الفن السابع وذلك بالشراكة مع المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري ببرج الكيفان والجمعيات الثقافية.

هذا ويطمح المهرجان لإعطاء مظهر جديد يمكنه مواجهة تحديات السينما على نطاق عالمي سيما من خلال فتح نقاش مع السينمائيين والمنتجين الدوليين حول الانشغالات الحالية للسينما.

ويُشكل مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي في طبعته الرابعة الذي ينظم بعد غياب دام 5 سنوات حدثا ثقافيا وفنيا مميزا في مجال الفن السابع، حيث تعُرض أبرز الأفلام السينمائية الخاصة بحوض البحر الأبيض المتوسط.

ليديا كبيش

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