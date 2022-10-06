اختتام مناقشة بيان السياسة العامة اليوم الخميس

يرتقب أن يختتم المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، جلسات مناقشة بيان السياسة العامة الذي عرضه الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن.

وستخصص الجلسة الأخيرة لمداخلات 20 نائبًا، ثم تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية الستة، ليرد يعدها الوزير الأول على تساؤلات وانشغالات النواب الـ344 الذين تدخلوا منذ الإثنين.

وتجدر الاشار الى أن النواب قد ثمّنوا في أغلبهم حصيلة نشاط الحكومة، سيما في الشق الدبلوماسي والإجراءات المتخذة. من أجل الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. على غرار استحداث منحة البطالة، تسوية عقود ما قبل التشغيل وإعادة النظر في الأجور.

كما دعا النواب إلى بذل المزيد من الجهود لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. سيما في المناطق التي تعرف تأخرًا في التنمية المحلية وسوء الخدمات في القطاعات الحساسة على غرار الصحة والتعليم.

ومن جهته، كان الوزير الأول قد أكّد خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة، أن هذه الأخيرة عملت خلال الفترة من 21 سبتمبر 2021 إلى أوت الماضي، على مواصلة تجسيد الإصلاحات السياسية والمؤسساتية العميقة التي قررها رئيس الجمهورية.

رمزي أحمد توميات

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