وأقيمت مراسم اختتام الدورة البرلمانية العادية 2023-2024 باشراف رئيس مجلس الأمة طبقا لأحكام المادة 138 (الفقرتان1و 2) من الدستور والمادة 05 من القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما, وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة, المعدل و المتمم.

وأكد قوجيل في كلمة بالمناسبة أنه “لا بد من تذكر, والجزائر تستعد لتنظيم انتخابات رئاسية في 7 سبتمبر المقبل, الانجازات المحققة خلال السنوات الأخيرة”, مشيرا إلى أن الأمر يتعلق ب”فرصة أخرى لاستعراض مفهوم دستور الجزائر والمكاسب التي تأتت بفضله”.

وأضاف أن ”الانتخابات المقبلة سيكون لها معنى كبير يتجسد خصوصا في ممارسة ديمقراطية حقيقية بالجزائر وتأكيد مبدأ احترام رأي الشعب”.

كوثر غ