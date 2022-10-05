اختتام الجلسة الأولى من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي

اختتمت مساء الأمس أشغال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، والتي انعقدت في الفترة من 02 إلى 04 أكتوبر 2022 بالقاهرة (جمهورية مصر العربية).

وقد تم خلال جلسة إجرائية إعادة انتخاب عادل بن عبد الرحمن العسومي، عضو مجلس النواب لمملكة البحرين، رئيسا للبرلمان العربي لعهدة ثانية، وكذا، تزكية عبد الكريم قريشي، عضو مجلس الأمة، عضو البرلمان العربي، رئيسا للجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي.

ش.ن

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