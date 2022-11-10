اختتام أشغال المؤتمر ال44 للإتحاد البرلماني الإفريقي اليوم بزمبابوي

اختتمت اليوم الخميس، أشغال المؤتمر الرابع والأربعين للاتحاد البرلماني الإفريقي، والذي ينعقد في فيكتوريا فالس بجمهورية زيمبابوي، حسب ما جاء في بيان لمجلس الأمة.

وتدارس المشاركون في هذا الحدث البرلماني الإفريقي، موضوعين يتعلقان بمساهمة البرلمانيين في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وكذا التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة، لآفة الإرهاب على الساكنة في قارة إفريقيا.

و أضاف البيان، أن اختيار جدول أعمال المؤتمر يتماشى مع الراهن الإفريقي الذي يتطلب تكثيف التنسيق والتعاون لمواجهة التهديدات الأمنية التي تواجه الدول الإفريقية، والعمل على حفظ السلم والأمن الإفريقيين في إطار إستراتيجية موحدة، وتوجيه الجهود نحو النهوض بالقارة من خلال التضامن وتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة الذي ما فتئ يدعو إليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في إطار عهدته كمنسق الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا.

و يذكر البيان إلى أن الوفد البرلماني الجزائري المشترك فيما بين الغرفتين، تشكل من كل من غالي لنصاري، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس الوفد، محمد سالمي، عضو مجلس الأمة، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي.

بالإضافة إلى لخضر مولاي سعدون، عضو مجلس الأمة، ووسيلة الطيب، نائب بالمجلس الشعبي الوطني، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي، وزكية بوقطوشة، نائب بالمجلس الشعبي الوطني، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي.

حورية سعداوي

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