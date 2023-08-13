احباط محاولة تهريب مبلغ معتبر من العملة الصعبة بمطار الجزائر الدولي

13 أغسطس، 2023

تمكنت مصالح شرطة الحدود من إحباط محاولة تهريب مبالغ مالي كبير بالعملة الصعبة نحو الخارج حسب بيان للشرطة الجزائرية.

وحسب نص البيان، فنّ شرطة الحدود قد حجزت مبلغ 112100 أورو، مع توقيف 4 مسافرين كانوا بصدد مغادرة أرض الوطن باتجاه إسطنبول.

و بعد استكمال الإجراءات القانونية تمّ تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة، يضيف ذات المصدر الذي أوضح أنّ عملية الحجز جاءت خلال عمليتين متفرقتين، المندرجتان ضمن عمليات محاربة الجريمة المرتبطة بحركة رؤوس الأموال.

رمزي أحمد توميات

13 أغسطس، 2023

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