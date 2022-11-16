احباط محاولات هجرة سرية وانقاذ 60 شخص من الغرق

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 09 إلى 15 نوفمبر 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين للقوات المسلحة في كامل التراب الوطني.

حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ25528 لتر بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف والوادي وبرج باجي مختار.

ومن جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 60 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

كما تم توقيف 108 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

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