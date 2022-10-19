احباط محاولات هجرة سرية وانقاذ 226 شخص من الغرق

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 18 أكتوبر 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد احبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (226) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

فيما تم توقيف (108) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني

رمزي أحمد توميات

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