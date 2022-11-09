احباط محاولات هجرة سرية وانقاذ 161 شخص من الغرق

9 نوفمبر، 2022

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 02 إلى 08 نوفمبر 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فقد احبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 12376 لتر بكل من تمنراست وتبسة وسوق أهراس والطارف.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 161 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع

فيما تم توقيف 166 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

ليديا كبيش

9 نوفمبر، 2022

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