احباط محاولات تهريب 17685 لتر من الوقود

23 أغسطس، 2023
حراس الحدود يحبطون محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 أوت 2023، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد تم توقيف 11 شخصا آخرين وضبط 12 بندقية صيد و6753 وحدة من مختلف المشروبات و51 قنطار من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (17685) لتر بكل من برج باجي مختار وتبسة وسوق أهراس والطارف.

رمزي أحمد توميات

23 أغسطس، 2023

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