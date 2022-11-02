احباط محاولات تهريب كمية معتبرة من الوقود وانقاذ 519 شخص من الغرق

2 نوفمبر، 2022

قامت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 26 أكتوبر إلى 01 نوفمبر الجاري، بتنفيذ عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

وحسب بيان لوزارة الدفاع  فقد أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (70247) لتر بكل من برج باجي مختار وأدرار وتبسة وسوق أهراس والطارف.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (519) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

فيما تم توقيف 217 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

2 نوفمبر، 2022

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