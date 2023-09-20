احباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود

احباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود

كشفت وزارة الدفاع الوطني، انه قد تم توقيف 57 شخصا آخر وضبط 14 بندقية صيد و80 قنطار من مادة التبغ و235 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و15512 وحدة من مختلف المشروبات.

وحسب بيان لوزارة الدفاع فقد تم حجز أيضا (73403) وحدة من مختلف الألعاب النارية، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود، بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك، محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ11851 لتر بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف.

رمزي أحمد توميات

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