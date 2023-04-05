احباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود

5 أبريل، 2023

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 29 مارس إلى 04 أفريل 2023، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني

من جهة أخرى، أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (17146) لتر بكل من برج باجي مختار وسوق أهراس والطارف وتبسة.

فيما تم توقيف (227) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

رمزي أحمد توميات

5 أبريل، 2023

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