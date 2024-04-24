تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، من احباط محاولات إدخال 78 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 50038 قرص مهلوس حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 140 شخصا وضبطت 34 مركبة و175 مولدا كهربائيا و75 مطرقة ضغط و236 قنطار من خام الذهب والحجارة

بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب

في حين تم توقيف 17 شخصا آخر وضبط بندقية 1 رشاشة FMPK و15بندقية صيد وكميات من الذخيرة و12055 لتر من الوقود و18 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و142 قنطار من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

من جهة أخرى، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية وإنقاذ 10 أشخاص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 512 مهاجرين غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني

رمزي أحمد توميات