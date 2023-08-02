احباط محاولات إدخال 174 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب

2 أغسطس، 2023

أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 36 تاجر مخدرات، خلال عمليات عبر النواحي العسكرية.

وأحبطت ذات المصالح، محاولات إدخال 174 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 271007 قرص مهلوس.

كما تمكنت فرقة بحرية تابعة للمجموعة الإقليمية لحرس السواحل بالجزائر العاصمة بالواجهة البحرية الوسطى بالناحية العسكرية الأولى، من إحباط محاولة إدخال كمية من مادة الكوكايين.

وتُقدر الكمية بـ35 كيلوغرام و800 غرام، كانت محملة على متن سفينة تجارية تحمل راية دولة مالطا وهذا على مستوى ميناء الجزائر.

وانطلقت العملية بفضل استغلال معلومات بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني حول تواجد كمية من الكوكايين مخبأة داخل السفينة التجارية “HARIS” القادمة من دولة مالطا.

كما كانت السفينة راسية على مستوى الرصيف 33 بميناء الجزائر، إذ تم توجيه وحدات عائمة لحراس السواحل قصد تأمين مسرح العملية.

وبناء على تسخيرة وكيل الجمهورية، تم إخضاع السفينة للتفتيش الدقيق من طرف أعوان حرس السواحل.

مما أسفر عن كشف وضبط الكمية سالفة الذكر كانت مخبأة على مستوى رافعة على متن السفينة.

هذا وأوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 161 شخصا، بكل من تمنراست وأدرار وإن ﭭزام وجانت وضبطت 28 مركبة و195 مولدا كهربائيا و103 مطرقة ضغط و05 أجهزة للكشف عن المعادن.

بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

رمزي أحمد توميات

2 أغسطس، 2023

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