احباط محاولات إدخال أزيد من 05 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب

28 فبراير، 2024

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (68) تاجرمخدرات، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وحسب نص البيان فقد تم احباط محاولات إدخال (05 )قناطير و(29) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط (127547) قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإيليزي، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (153) شخصا وضبطت (43) مركبة و(86) مولدا كهربائيا و(38) مطرقة ضغط و (03) أجهزة كشف عن المعادن

بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب

في حين تم توقيف (41) شخصا آخر وضبط بندقية (01) رشاشة FMPKمسدسين(02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف و(29) بندقية صيد و(09) مسدسات آلية و(66397) لتر من الوقود و(09) أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و(18) قنطار من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

رمزي أحمد توميات

28 فبراير، 2024

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