احباط عدّة عمليات للتنقيب غير المشروع عن الذهب

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإيليزي، خلال الفترة الممتدة من 21إلى 27فيفري، 153شخصا وضبطت 43 مركبة و86 مولدا كهربائيا و 38 مطرقة ضغط و03 أجهزة كشف عن المعادن، حسب ما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

كما تمّ ضبط كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غيرالمشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 41شخصا آخروضبط بندقية 01 رشاشة FMPK مسدسين 02 رشاشين من نوع كلاشنيكوف و29بندقيةصيدو09مسدسات آلية و66397 لتر من الوقود و09أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و18قنطار من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

ش.ن

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