اجتماع 3 وزارات للوقوف على عملية طبع المصحف بتقنية البرايل

اشرف اليوم الأحد، وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، رفقة وزيري الشؤون الدينية والتكوين والتعليم المهنيين، على اجتماع بخصوص طبع المصحف الشريف بتقنية البرايل.

وحسب بيان لوزارة التربية الوطنية، يأتي هذا الاجتماع، لمتابعة مدى تقدم عملية طباعة المصحف الشريف بتقنية بالبرايل، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 10 أفريل 2022، أين كلّف الحكومة بالتوجه فورا نحو ترقية الطباعة بتقنية البرايل، لفئة المكفوفين وطنيا وعربيا وإفريقيا وحتى دوليا. والشروع في الطباعة بهذه التقنية للقرآن الكريم والأحاديث النبوية ولموطأ الإمام مالك.

وأوضح وزير التربية أن هذا الاجتماع مخصص لضبط ملف طبع المصحف الشريف برواية ورش، بتقنية البرايل، مؤكدا أن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، وفقا لتوجيهات الوزير الأول، يعكف على إتمامه في الآجال المحددة.

كما نوّه بلعابد بالمجهودات المبذولة من طرف كل من ساهم في هذا العمل. سواء من جانب وزارة التربية الوطنية، أو من جانب وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

وأسدى ذات المتحدث التوجيهات اللازمة للجنة التقنية المنصبة لهذا الغرض، لتحديد آجال الطبع. وضبط إمكانيات الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية. للقيام بطبع المصحف الشريف بتقنية البرايل بالأعداد المطلوبة.

كما أمر وزير التربية أعضاء اللجنة التقنية بإعداد رزنامة دقيقة تضبط فيها آجال التنفيذ وتُحدّد فيها المسؤوليات. إلى غاية الطبع النهائي للمصحف الشريف كاملا بتقنية البرايل.

ومن جهته، أعرب وزير الشؤون الدينية والأوقاف، عن شكره وامتنانه لوزارة التربية الوطنية على العمل الجبار الذي تقوم به من خلال إطاراتها لإنجاز هذا العمل.

كما أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، أن دائرته الوزارة تبقى تحت التصرف لدى الحاجة للدعم والمساعدة.

وفي الأخير، تم تكليف المفتش العام لوزارة التربية الوطنية بالمتابعة والرقابة اليومية لتقدّم أشغال اللجنة التقنية. وإعلام الوزير بتفاصيل السير اليومي للعملية.

ليديا كبيش

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