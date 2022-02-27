اجتماع تنسيقي بوزارة الشؤون الخارجية مع سفيري رومانيا وبولندا وكذا القائمة بأعمال سفارة المجر بالجزائر لتسهيل إجراءات عودة الجزائريين العابرين للحدود الأوكرانية

27 فبراير، 2022

تمّ اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية عقد اجتماع تنسيقي مع سفيري رومانيا وبولندا وكذا القائمة بأعمال سفارة المجر بالجزائر، وذلك في إطار متابعة لوضعية الجالية الوطنية بأوكرانيا وحرصا على سلامة مواطنينا وتسهيل إجراءات عودتهم إلى الجزائر، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج.

وتم التطرق خلال هذا الاجتماع، يضيف البيان، إلى ظروف عبور واستقبال أفراد الجالية الجزائرية الذين عبروا الحدود الأوكرانية نحو أراضي هذه الدول نتيجة للأوضاع السائدة في أوكرانيا.

عبّر الدبلوماسيون خلال هذا اللقاء عن استعداد بلدانهم، بالتنسيق مع السلطات والمصالح الدبلوماسية الجزائرية المعنية، لتسهيل عملية العبور و استقبال المواطنين الجزائريين إلى حين إجلائهم يضيف المصدر.

ش.ن

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