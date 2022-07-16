وحسب بيان لوزارة الصحة، فقد تم تنظيم الاجتماع التقييمي، أمس الجمعة واليوم السبت، بين وزارة الصحة ومكتب منظمة الصحة العالمية بالجزائر، وذلك بفندق “لو ميريديان “بوهران”.

ويحضر هذا الاجتماع إطارات من وزارة الصحة والجهات المحورية المعنية لمختلف المديريات. والمؤسسات تحت وصاية الوزارة، والجهات المحورية لمنظمة الصحة العالمية المشاركة في النشاط.

كما تمّ تخصيص جدول أعمال هذا الاجتماع، الذي ينظم بشكل مشترك من قبل وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لدراسة مؤشرات النتائج و تحديد الأولويات ضمن برنامج العمل المشترك.

رمزي أحمد توميات