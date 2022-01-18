تم اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عقد اجتماع تنسيقي، تحضيرا لاحتضان القمة العربية المقبلة بالجزائر، ترأسّه مناصفة السفير نور الدين عوام، المبعوث الخاص المكلف بالقضية الفلسطينية والشرق الأوسط وقضية ليبيا، رئيس اللجنة التحضيرية على مستوى وزارة الشؤون الخارجية، والسفير حسام زكي الأمين العام المساعد مدير مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي كان مرفوقا بوفد هام من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

تناول الاجتماع التحضيرات و الاستعدادات الجارية لاسيما اللوجيستية، المادية و التنظيمية من أجل ضمان نجاح القمة المقبلة بالتنسيق الوثيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ويتضمن برنامج الزيارة اجتماعات تنسيقية مع اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير و تنظيم القمة العربية المقبلة ، إضافة إلى زيارات لعدد من المنشآت و المرافق التي ستستقبل و تأوي و تحتضن أشغال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة و الاجتماعات التحضيرية التي ستسبقها.

ش.ن

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