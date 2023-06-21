اجتماع الحكومة: عرض الجهود المبذولة من قبل شركة فرال لتطوير منجم غار جبيلات

قدّم وزير الطاقة والمناجم خلال اجتماع للحكومة اليوم الأربعاء، عرضا حول الأشغال المنجزة من طرف الشركة الوطنية للحديد والصلب “فرال” في إطار مشروع تطوير منجم غار جبيلات، حسب ما اورده بيان لمصالح الوزير الأول.

وبهذا الصدد، تمّ التذكير بأنّ الجزائر تطمح من خلال هذا المشروع إلى تطوير قطاعها المنجمي الوطني بهدف تسريع مسار تلبية احتياجاتها من حيث المواد الأولية الضرورية للإنتاج الوطني للحديد والصلب، وتحسين العائدات من العملة الصعبة بفضل تصدير المواد نصف المصنّعة والفائض من الإنتاج، وكذا تعزيز تنمية منطقة الجنوب الغربي الجزائري من خلال إنشاء البنى التحتية ودفع عجلة الصناعة واستحداث مناصب الشغل، حسب ذات المصدر.

كما أبرز هذا العرض، الجهود المبذولة من قِبل شركة “فرال” الوطنية في تحديد المواد المنجمية التجارية المستخرجة من منجم غار جبيلات وتحديد احتياجات المشروع من حيث المرافق الضرورية، على غرار الكهرباء والمياه والغاز. فضلا عن ذلك، أشار العرض إلى مدى تقدّم الدراسات التقنية والاقتصادية التي يتعيّن عرضها للدراسة أمام مجلس مساهمات الدولة، يختم البيان.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...