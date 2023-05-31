اتّصالات الجزائر تُطلق عرضا جديدا يُضاعف حجم الأنترنت للمشتركين في عرض « Idoom 4G »

أطلقت اتصالات الجزائر عرضا ترويجيا على تعبئات الجيل الرابع 4G LTE وذلك اعتبارا من الـ 01 جوان 2023.

ويُمكّن هذا العرض زبائن « Idoom 4G » عند قيامهم بتعبئة اشتراكهم عبر الدفع الإلكتروني بقيمة 1500 دج، 2500 دج أو 3500 دج من ثلاثة أضعاف حجم الأنترنت المعبأ.

وأفاد بيان لاتصالات الجزائر أن كل اقتناء لبطاقة أو تذكرة تعبئة “خارج عملية الدفع الإلكتروني” من فئة 1500 دج، 2500 دج أو 3500 دج تمكن الزبون من الحصول على ضعف حجم الأنترنت المعبأ.

هذا العرض الترويجي جاء لتلبية طلبات الزبائن لاسيما مع اقتراب حلول فصل الصيف وموسم الحج إلى البقاع المقدسة (حج 2023).

وذكّر البيان أنّ اتصالات الجزائر تسعى باستمرار إلى توفير أفضل العروض والعروض الترويجية لزبائنها من أجل الاستجابة لتطلعاتهم على اكمل وجه.

لمعلومات إضافية، تدعو اتصالات الجزائر زبائنها الكرام لزيارة موقعها الإلكتروني www.algerietelecom.dz

ش.ن

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