اتصالات الجزائر و CATEL FIBROPTIC تبرمان اتفاقية شراكة استراتيجية

5 أغسطس، 2023
اتصالات الجزائر و CATEL FIBROPTIC تبرمان اتفاقية شراكة استراتيجية

أعلنت اليوم كل من اتصالات الجزائر و CATEL FIBROPTIC عن إبرام اتفاقية شراكة لتصنيع وتوريد كوابل الألياف البصرية للاتصالات (FTTH)، بهدف دعم تطوير شبكات اتصالات الجزائر، حسب ما كشفه بيان اتصالات الجزائر.

و جرت فعاليات حفل التوقيع على الاتفاقية حسب ذات المصدر، بمقر المديرية العامة لاتصالات الجزائر بحضور كل من الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، عادل بن تومي، ومفوض شركة CATEL FIBROPTIC، صالح عليان، إلى جانب ممثل عن الشركة القابضة للصناعات الإلكترونية الكهربائية ELEC EL DJAZAIR.

و تهدف هذه الاتفاقية الاستراتيجية، إلى تطوير وتوسيع شبكات اتصالات الجزائر، على غرار شبكة النقل وشبكة النفاذ، من أجل تلبية احتياجات الأنترنت المتزايدة للمواطنين الجزائريين والهيئات والمؤسسات، يضيف البيان.

إلى جانب ذلك، ستعمل هذه الاتفاقية على تعزيز الروابط الاقتصادية الوثيقة بين كلا الشريكين وخلق بيئة مواتية للتنمية المستمرة للاستثمارات في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية، كما أن عملية تصنيع كوابل الألياف البصرية محليا عبر وحدة إنتاج بالجزائر، من شأنها أن تضيف قيمة جوهرية للنظام الاقتصادي الرقمي، يفيد البيان.

و تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية بين مؤسستين عموميتين، الإرادة المشتركة لترقية الإنتاج الوطني وتعزيز الرقمنة في الجزائر، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

5 أغسطس، 2023

مقالات ذات صلة

وزير الخارجية: ترشيح الجزائر للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن لتعزيز التعاون الدولي

31 مايو، 2023

اللواء قايدي يشارك في الإجتماع الـ13 لرؤساء أركان الجيوش لدول أعضاء مبادرة “5+5 دفاع”

27 أكتوبر، 2021

الرئيس تبون يعزي عائلة الوزير عبد الرحمان بن خالفة

23 أبريل، 2021

لعمامرة يستقبل نظيره المصري تحضيرا للقمة العربية

29 أكتوبر، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: