اتصالات الجزائر و CATEL FIBROPTIC تبرمان اتفاقية شراكة استراتيجية

أعلنت اليوم كل من اتصالات الجزائر و CATEL FIBROPTIC عن إبرام اتفاقية شراكة لتصنيع وتوريد كوابل الألياف البصرية للاتصالات (FTTH)، بهدف دعم تطوير شبكات اتصالات الجزائر، حسب ما كشفه بيان اتصالات الجزائر.

و جرت فعاليات حفل التوقيع على الاتفاقية حسب ذات المصدر، بمقر المديرية العامة لاتصالات الجزائر بحضور كل من الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، عادل بن تومي، ومفوض شركة CATEL FIBROPTIC، صالح عليان، إلى جانب ممثل عن الشركة القابضة للصناعات الإلكترونية الكهربائية ELEC EL DJAZAIR.

و تهدف هذه الاتفاقية الاستراتيجية، إلى تطوير وتوسيع شبكات اتصالات الجزائر، على غرار شبكة النقل وشبكة النفاذ، من أجل تلبية احتياجات الأنترنت المتزايدة للمواطنين الجزائريين والهيئات والمؤسسات، يضيف البيان.

إلى جانب ذلك، ستعمل هذه الاتفاقية على تعزيز الروابط الاقتصادية الوثيقة بين كلا الشريكين وخلق بيئة مواتية للتنمية المستمرة للاستثمارات في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية، كما أن عملية تصنيع كوابل الألياف البصرية محليا عبر وحدة إنتاج بالجزائر، من شأنها أن تضيف قيمة جوهرية للنظام الاقتصادي الرقمي، يفيد البيان.

و تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية بين مؤسستين عموميتين، الإرادة المشتركة لترقية الإنتاج الوطني وتعزيز الرقمنة في الجزائر، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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