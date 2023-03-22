اتصالات الجزائر والحماية المدنية توقّعان على اتفاقية شراكة

وقّعت اليوم الأربعاء، كلّ من اتصالات الجزائر والحماية المدنية على اتفاقية شراكة بالوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للحماية المدنية الكائنة بالدار البيضاء.

وأفاد بيان لاتصالات الجزائر أنّ حفل التوقيع على الاتفاقية جرى بحضور المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف والرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، عادل بن تومي.

وأوضح البيان أنّ الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين كلتا المؤسستين، لاسيما في مجال التكوين والمرافقة، حيث ستقوم الفرق التابعة للحماية المدنية بتنظيم عدة دورات تكوينية حول الإسعافات الأولية والوقاية من الأخطار في الوسط المهني وخطط الإخلاء عند وقوع الكوارث الطبيعية، لفائدة عمّال اتصالات الجزائر عبر كامل التراب الوطني.

من جانبها، ستقوم اتصالات الجزائر بمرافقة الحماية المدنية عبر تنظيم دورات تكوينية متخصصة لفائدة عمّالها في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية،يضيف البيان الذي خلص بأنّ المبادرة تعبّر عن التزام كلا الطرفين بالتحسيس والوقاية من الأخطار في الوسط المهني، مع الإسهام في ضمان سلامة المواطنين، وذلك باعتبارهما مؤسَسَتيْ مواطنة.

ش.ن

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